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15.01.2019, 15:13

Порошенко: Бывшая УПЦ МП "создает пятую колонну" в Украине

Порошенко: Бывшая УПЦ МП "создает пятую колонну" в Украине - Фото
Петр Порошенко (скриншот с видео)

По его словам, бывшая УПЦ МП "получает инструкции" от российской власти

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Президент Украины Петр Порошенко призвал прихожан бывшей УПЦ МП не ходить в церковь, в которой "молятся за российскую власть и за российское войско". Об этом он сказал, выступая перед прихожанами в кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке, где проходил благодарственный молебен за получение томоса.

"Если вам действительно что-то не так, когда вы ходите в церковь, когда службу Божью начинают с молитвы за Кирилла, и вам трудно, то не ходите туда. Если в этой церкви молятся за российскую власть и за российское войско, которое убивает украинцев, примите для себя решение ", - сказал Порошенко.

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По его словам, бывшая УПЦ МП от российской власти "получает инструкции и создает пятую колонну", а украинская власть "не вмешивается в дела церкви". Порошенко назвал то, что сейчас происходит в Украине "процессом создания государства".

Ранее, в ходе своего визита в Винницу Порошенко предложил РПЦ пройти тест на автокефалию и показать свой, подписанный Сталиным, томос.

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Теги: томос, петр порошенко, упц мп, церковь, пятая колонна
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