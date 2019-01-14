"Покажите томос": Порошенко призвал РПЦ доказать свою автокефалию

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко предложил РПЦ доказать свою автокефалию и продемонстрировать томос. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на выступление президента в Виннице.

"Сейчас наша церковь канонична, и пусть они сами разберутся и покажут свой томос. А где их томос? Сталиным подписанный? Вот с этого все и начиналось, правда - ее не спрячешь", - заявил Порошенко.

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Также президент отметил, что никто дверей "храма Божьего" перед украинцами закрывать не вправе, а уж тем более - указывать, "кто каноничный, а кто - нет".

"Украинец не должен спрашивать, какого патриархата церковь, потому что он идет к Богу и вся церковь должна быть едина", - отметил он.

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Ранее архиепископ Даниил, экзарх Вселенского патриархата в Украине, заявил, что ПЦУ может получить статус патриархата, а церковь Беларуси - автокефалию. Также он рассказал, что будет с приходами бывшей УПЦ КП в России.