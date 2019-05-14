Порошенко дал совет Зеленскому

Петр Порошенко (фото - Twitter президента)

Действующий президент Петр Порошенко дал совет избранному главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил на конференции высшего уровня, посвященной 10-летию Восточного партнерства, передает из Брюсселя корреспондент LIGA.net.

Модератор мероприятия спросила у Порошенко, какой один главный совет он был дал новоизбранному президенту.

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"Просто следуйте по пути, проложенному президентом Петром Порошенко", - коротко ответил он.

Действующий президент подчеркнул, что во время его каденции было проведено много нужных, но непопулярных реформ.

"Любая реформа может уничтожить любого политика. Но это вопрос выживания нашей страны. Я рад, что наша команда обеспечила все эти реформы", - добавил Порошенко.

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