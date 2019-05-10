Порошенко ответил Зеленскому. Зовет обсудить передачу власти

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента в Facebook.

В пресс-службе АП напомнили, что к моменту инаугурации нового президента Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции.

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Отмечается, что "Украина это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому". Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Порошенко стремится осуществить его согласно европейского традиции, так как это принято в демократических странах. Поэтому он подтверждает свое приглашение Зеленскому, озвученное 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.

В заключение в АП отметили, что в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что "избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом".

Ранее сегодня избранный президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к Верховной Раде и действующему президенту Петру Порошенко, в котором призвал назначить инаугурацию на 19 мая, а также сравнил действующего Порошенко с "туристом в египетском отеле".