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18.05.2019, 15:30

Порошенко дал Зеленскому ряд советов по внешней политике

Порошенко дал Зеленскому ряд советов по внешней политике - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Действующий глава государства надеется, что избранный президент продолжит движение Украины к Европейскому союзу

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Действующий президент Петр Порошенко надеется, что избранный президент Владимир Зеленский продолжит движение Украины к Европейскому союзу. Об этом он сообщил на торжественной церемонии открытия Дня Европы в Киеве.

"Послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины к Европейскому союзу. Это нельзя игнорировать, потому что абсолютное большинство украинцев стоит именно на этих позициях", - отметил президент.

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При этом Порошенко дал несколько наставлений своему преемнику в вопросах внешней политики:

"Сохраните доверие и солидарность Евросоюза с Украиной.
Укрепляйте проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы.
Усиливайте санкционное давление западных стран на Россию до полного восстановления территориальной целостности страны.
Продолжайте выполнение соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей ЗСТ с ЕС.
Усугубляйте секторальную интеграцию с ЕС: интеграция энергетического союза ЕС, цифрового рынка ЕС, таможенное сотрудничество, ассоциация с Шенгенской зоной.
Создайте предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Это совершенно четкая программа, которую Украина способна выполнить", - подчеркнул действующий глава государства.

Порошенко также поблагодарил международное европейское сообществу и украинский народ за поддержку.

"Желаю всем нам силы. Я благодарю каждого из вас за ту поддержку, которую я чувствовал в течение пяти лет в европейском движении нашего государства. Без вашей поддержки ничего не было бы. Я благодарен нашим партнерам за большие достижения, которые сегодня получает Украина", - сказал он.

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Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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