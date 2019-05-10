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10.05.2019, 21:41

Порошенко допрашивают в ГПУ по делу Майдана - Горбатюк

Порошенко допрашивают в ГПУ по делу Майдана - Горбатюк - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Возможно, допрос уже закончился

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Сегодня следователи Генпрокуратуры допрашивали действующего президента Петра Порошенко по делу о расстрелах на Майдане. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента”, — сказал он.

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7 мая Порошенко был вызван в ГПУ на 10:00, однако не явился, так как примерно в 10:40 присутствовал на церемонии принятия присяги судьями Верховного суда.

Генпрокурор Юрий Луценко пояснил, что следователь не согласовал с Порошенко график, поэтому действующий президент не пришел в ГПУ.

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Теги: Петр Порошенко, майдан, сергей горбатюк
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