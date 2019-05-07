Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.05.2019, 11:35

Луценко объяснил неявку Порошенко в ГПУ: Президент уважает закон

Луценко объяснил неявку Порошенко в ГПУ: Президент уважает закон - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Действия главы отдела спецрасследований ГПУ Юрий Луценко назвал попыткой "отблагодарить" власть за критику его работы

Реклама
Реклама

Следователь не согласовал с Петром Порошенко график, поэтому действующий президент не пришел сегодня в ГПУ. Об этом в комментарии журналистам заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает LIGA.net.

"Президент - человек, уважающий закон, поэтому готов в любой момент повторно дать показания в качестве свидетеля. Очевидно, принимая во внимание статус главы государства, следователь должен был согласовать с ним график и время проведения такого допроса. Но я точно знаю от президента, что он готов предоставить все известные ему факты для того, чтобы Горбатюк хотя бы на пятый год расследования (дел Майдана, - ред.) предоставил обществу окончательный результат", - сказал Луценко.

Реклама

По его словам, следователи департамента спецрасследований допрашивали Порошенко около года назад на территории администрации президента.

"Почему они не взяли его подписи - для меня это загадка. Почему Горбатюк вспомнил об этом через год - для меня не загадка, потому что он так болезненно реагирует на критику со стороны главы государства и таким административным путем хочет его "отблагодарить", - добавил генпрокурор.

Сегодня, 7 мая, Порошенко был вызван в ГПУ на 10:00, однако в примерно 10:40 он присутствовал на церемонии принятия присяги судьями Верховного суда.

Руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Порошенко не пришел, потому что "поставил себя выше закона".

19 апреля 2019 года Порошенко в ходе дебатов на Суспільному заявил, что, как гражданин и "президент, который не вмешивается в работу судов", недоволен ходом расследования дел об убийствах на Майдане в 2014 году.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, допрос, гпу, юрий луценко, майдан, сергей горбатюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 