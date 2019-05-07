Луценко объяснил неявку Порошенко в ГПУ: Президент уважает закон

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Следователь не согласовал с Петром Порошенко график, поэтому действующий президент не пришел сегодня в ГПУ. Об этом в комментарии журналистам заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает LIGA.net.

"Президент - человек, уважающий закон, поэтому готов в любой момент повторно дать показания в качестве свидетеля. Очевидно, принимая во внимание статус главы государства, следователь должен был согласовать с ним график и время проведения такого допроса. Но я точно знаю от президента, что он готов предоставить все известные ему факты для того, чтобы Горбатюк хотя бы на пятый год расследования (дел Майдана, - ред.) предоставил обществу окончательный результат", - сказал Луценко.

Реклама

По его словам, следователи департамента спецрасследований допрашивали Порошенко около года назад на территории администрации президента.

"Почему они не взяли его подписи - для меня это загадка. Почему Горбатюк вспомнил об этом через год - для меня не загадка, потому что он так болезненно реагирует на критику со стороны главы государства и таким административным путем хочет его "отблагодарить", - добавил генпрокурор.

Сегодня, 7 мая, Порошенко был вызван в ГПУ на 10:00, однако в примерно 10:40 он присутствовал на церемонии принятия присяги судьями Верховного суда.

Руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Порошенко не пришел, потому что "поставил себя выше закона".

19 апреля 2019 года Порошенко в ходе дебатов на Суспільному заявил, что, как гражданин и "президент, который не вмешивается в работу судов", недоволен ходом расследования дел об убийствах на Майдане в 2014 году.