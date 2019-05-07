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07.05.2019, 11:16

Горбатюк: Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Горбатюк: Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сергей Горбатюк заявил, что действующий президент Петр Порошенко "поставил себя выше закона"

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Сегодня, 7 мая, действующий президент Петро Порошенко не пришел на допрос по приглашению Генпрокуратуры. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает LIGA.net.

Порошенко ждали на 10:00 в качестве свидетеля по делам Майдана и преступлениям против участников Революции Достоинства.

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Также ожидалось, что Порошенко подпишет протокол своего допроса, который состоялся в ноябре 2016 года. Без его подписи материалы невозможно подкрепить в качестве официального документа.

"Несколько дней назад, выступая, президент сказал, что пять лет он отстаивал верховенство права. И один из признаков верховенства права - никто не может быть выше, чем закон. Криминально-процессуальный кодекс обязывает каждого свидетеля явиться по вызову следователя, однако, президент этого не сделал. То есть, к сожалению, он поставил себя выше закона", - заявил Горбатюк.

По его словам, если будет повторная неявка, то ГПУ будет обращаться в суд для взыскания штрафа. Сейчас статус президента не позволяет других действий в отношении Порошенко.

19 апреля 2019 года Порошенко в ходе дебатов на Суспільному заявил, что, как гражданин и "президент, который не вмешивается в работу судов", не доволен ходом расследования дел об убийствах на Майдане в 2014 году.

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Теги: генпрокуратура, Петр Порошенко, расследование, допрос, майдан, сергей горбатюк, свидетель
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