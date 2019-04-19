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19.04.2019, 21:57

Порошенко о расследовании дел Майдана: Как гражданин – недоволен

Порошенко о расследовании дел Майдана: Как гражданин – недоволен - Фото
Петр Порошенко (фото - скриншот видео)

По мнению президента, пять лет - достаточный срок для завершения расследования

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Президент Петр Порошенко в ходе дебатов на Суспільному заявил, что, как гражданин и "президент, который не вмешивается в работу судов" не доволен ходом расследования дел об убивствах на Майдане в 2014 году.

Адвокат Небесной сотни Евгения Закревская спросила Порошенко о судьбе "дел Майдана". По ее словам, "следствие едва доходит до экватора, а следственное управление практически уничтожено".

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"Генпрокурор дал понять, что дальше ничего не будет. Будут ли дела Майдана приоритетом для будущего президента? Возобновит ли работу департамент спецрасследований? Будет ли создано управление прокуроров? Хватит ли судей, чтобы рассмотреть эти дела при жизни потерпевших?" – спросила Закревская.

Порошенко ответил: "Я горжусь тем, что я ни одного раза не вмешивался ни в одно уголовное дело, включая дело Майдана. Как гражданин и как президент, который не вмешивается в работу судов, я твердо недоволен ходом, сроками расследования дел Майдана".

По словам главы государства, он лично знал некоторых погибших из Небесной сотни. "И я не собираюсь принимать деятельность какого-либо департамента ГПУ, когда после пяти лет расследования мы все еще не имеем людей за решеткой… Пять лет более чем достаточно", - сказал Порошенко.

Он отметил ,что и в дальнейшем не собирается вмешиваться в деятельность судов.

Порошенко отметил, что в ноябре 2019 года дела Майдана должны быть переданы в суд. "Настойчиво советую завершить расследование и передать в суд", - сказал президент.

Напомним, в феврале начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что из числа подозреваемых в причастности к убийствам во время Майдана 36 человек до сих пор работают в силовых структурах, в том числе занимают руководящие должности; расследованию препятствуют провоохранительные органы.

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Теги: Петр Порошенко, гпу, майдан, евгения закревская
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