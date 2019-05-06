Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.05.2019, 15:02

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Допрос назначен на вторник, 7 мая

Реклама
Реклама

Действующего президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру на 7 мая. Об этом сообщил сегодня LIGA.net пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Завтра на 10:00 утра Петра Порошенко вызывают на допрос в управление спецрасследований, которое занимается делами Майдана", - отметил Лысенко.

Реклама

19 апреля 2019 года Порошенко в ходе дебатов на Суспільному заявил, что, как гражданин и "президент, который не вмешивается в работу судов" не доволен ходом расследования дел об убивствах на Майдане в 2014 году.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, гпу, майдан, андрей лысенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 