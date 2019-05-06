Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Действующего президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру на 7 мая. Об этом сообщил сегодня LIGA.net пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Завтра на 10:00 утра Петра Порошенко вызывают на допрос в управление спецрасследований, которое занимается делами Майдана", - отметил Лысенко.

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19 апреля 2019 года Порошенко в ходе дебатов на Суспільному заявил, что, как гражданин и "президент, который не вмешивается в работу судов" не доволен ходом расследования дел об убивствах на Майдане в 2014 году.