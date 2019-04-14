Порошенко готов к дебатам 19 апреля на НСК с одним условием: штаб

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Действующий глава государства Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, готов провести предвыборные дебаты 19 апреля на НСК Олимпийский, как это предложил его оппонент, кандидат на пост президента Владимир Зеленский, если время не будет совпадать с официальными дебатами в студии Суспільного. Об этом 5 каналу сообщил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти", - заявил Медведев.

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Он уточнил, что Зеленский назначил встречу на время, когда кандидаты по закону должны быть на Суспільном телевидении. Порошенко, "как законопослушный гражданин", пойдет в студию.

Представитель штаба отметил, что "ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требования закона".

Ранее Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на НСК Олимпийский, куда шоумен позвал действующего президента, 14 апреля, потому что 19 апреля, в день, когда это хочет сделать Зеленский, дебаты должны состояться в студии Суспільного. Зураб Аласания уточнил: для участия в передаче в 21:20 кандидаты могут присутствовать как в студии, "так и по телемосту с НСК Олимпийский, или парашютом из стратосферы".

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.