Порошенко говорит, что не получал повесток о вызове на допрос

Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)

В Европейской солидарности говорят, что их лидер Петр Порошенко не получал никаких повесток о вызове на допрос и 17 июля планирует поездку в Страсбург. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Там рассказали, что график Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург, "поскольку именно в эти дни Европейский парламент выбирать руководство Европейского Союза".

"Кроме того, пресс-служба Европейской солидарности отмечает, что лидер партии Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от каких-либо следственных органов", - говорится в сообщении.

В партии также утверждают, что якобы единственным источником информации о повестке ГБР для Порошенко является Андрей Портнов, "который по негласному согласию руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над ГБР".

С 22 июля Порошенко будет находиться в Киеве, отметили в партии.

Ранее стало известно, что ГБР вызвало Порошенко на допрос 17 июля на 09:30 утра в качестве свидетеля по делу о Кузне на Рыбальском. Эту информацию LIGA.net подтвердили в бюро.