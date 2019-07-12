Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.07.2019, 19:14

Порошенко говорит, что не получал повесток о вызове на допрос

Порошенко говорит, что не получал повесток о вызове на допрос - Фото
Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)

В Европейской солидарности рассказали, что график Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург

В Европейской солидарности говорят, что их лидер Петр Порошенко не получал никаких повесток о вызове на допрос и 17 июля планирует поездку в Страсбург. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Там рассказали, что график Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург, "поскольку именно в эти дни Европейский парламент выбирать руководство Европейского Союза".

"Кроме того, пресс-служба Европейской солидарности отмечает, что лидер партии Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от каких-либо следственных органов", - говорится в сообщении.

В партии также утверждают, что якобы единственным источником информации о повестке ГБР для Порошенко является Андрей Портнов, "который по негласному согласию руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над ГБР".

С 22 июля Порошенко будет находиться в Киеве, отметили в партии.

Ранее стало известно, что ГБР вызвало Порошенко на допрос 17 июля на 09:30 утра в качестве свидетеля по делу о Кузне на Рыбальском. Эту информацию LIGA.net подтвердили в бюро.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Кузня на Рыбальском, Петр Порошенко, гбр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 