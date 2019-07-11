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11.07.2019, 22:44

Вызов Порошенко на допрос в ГБР: опубликована повестка - фото

Вызов Порошенко на допрос в ГБР: опубликована повестка - фото - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Вызывают в качестве свидетеля по делу о Кузне на Рыбальском

Фотокопия повестки, которой Государственное бюро расследований вызывает на допрос пятого президента Петра Порошенко, появилась в Интернете. Копия документа оказалась в распоряжении Украинской правды.

В повестке говорится, что Порошенко 17 июля в 9:30 необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олегу Корецкому.

Цель вызова - участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 относительно возможного уклонения от уплаты налогов, легализация полученных преступным путем доходов при покупке-продаже завода Кузня на Рыбацком.

Сегодня экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов на своем телеграм-канале написал, что ГБР вызывает Порошенко на допрос по Кузне на Рыбальском.

В ГБР сообщили LIGA.net, что Порошенко действительно вызван на допрос 17 июля на 09:30 утра.

Ранее ГБР провело обыски на Прямом в рамках уголовного производства связанной с куплей-продажей телеканала. Бюро заявило о расследовании уголовных производств о возможных злоупотреблениях, превышении служебного положения или других правонарушениях, в том числе экс-президентом Порошенко.  

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Теги: Кузня на Рыбальском, Петр Порошенко, допрос, гбр
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