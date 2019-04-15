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15.04.2019, 23:10

Порошенко: Меня не интересует позиция штаба, мы выбираем не штаб

Порошенко: Меня не интересует позиция штаба, мы выбираем не штаб - Фото
Петр Порошенко (скриншот с видео)

Также президент отметил, что ему "надоело" обсуждать условия дебатов

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Президент Петр Порошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил, что его не интересует позиция штаба кандидата Владимира Зеленского, потому что на выборах президента выбирают президента, а не штаб или его советников.

Один из участников программы задал Порошенко вопрос, в котором напомнил, что, по информации Минобороны, Зеленский четырежды не являлся в военкомат по повесткам. Журналист отметил, что обращался с этим вопросом к штабу Зеленского.

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Президент ответил, что это не вопрос к штабу, а персонально к кандидату в президенты.

"Я хочу на этом отдельно остановиться. Меня не интересует позиция штаба. Мы выбираем не штаб, мы выбираем не советников, не эдвайзеров, мы выбираем президента", - сказал Порошенко.

По поводу обсуждения дебатов с Зеленским президент сказал: "Мне абсолютно надоело говорить, кто с какого входа будет входить на дебаты, где, на каких стадионах, в какой последовательности. Это не дело ни президента, ни кандидата в президенты. Наш народ имеет право знать, какова позиция кандидата по ключевым вопросам".

Сегодня стало известно, что Зеленский решил проигнорировать приглашение Порошенко на дебаты на ICTV  и прислать своего советника, бывшего министрафинансов Александра Данилюка.

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Теги: порошенко, выборы, дебаты, Зеленский
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