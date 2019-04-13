Зеленский не являлся в военкомат по повесткам - Минобороны

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Согласно ответу Минобороны на запрос ряда народных депутатов, кандидат в президенты Владимир Зеленский годен к прохождению военной службы. Ему четырежды направлялись повестки в военкомат, но Зеленский ни разу не явился. Ответ Минобороны опубликовал в Facebook советник президента и помощник министра обороны Юрий Бирюков.

Согласно документу, Зеленский с 2008 года находится на воинском учете в Кривом Роге. Он имеет воинское звание солдат, специальность – деловод делопроизводства.

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Зеленский годен к прохождению военной службы, отмечает Минобороны.

Службу в армии кандидат в президенты не проходил.

Для призыва во время мобилизации в 2014-2015 гг по адресу, указанному в учетных документах Зеленского, четыре раза отправлялись повестки в военкомат. Зеленский ни разу не явился, говорят в Минобороны.

Ранее в штабе Зеленского отказались комментировать обращение в Министерство обороны за подтверждением или опровержением информации о том, что он уклонялся от мобилизации в армию с началом агрессии РФ против Украины в 2014 году.