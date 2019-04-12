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12.04.2019, 13:50

Уклонялся ли от мобилизации? У Зеленского ждут реакции Минобороны

Уклонялся ли от мобилизации? У Зеленского ждут реакции Минобороны - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Штаб Владимира Зеленского пока не комментирует обращение в Минобороны по возможному уклонению кандидата от мобилизации в 2014-м

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В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского отказались комментировать обращение в Министерство обороны за подтверждением или опровержением информации о том, что он уклонялся от мобилизации в армию с началом агрессии РФ против Украины в 2014 году. Об этом сообщила пресс-секретарь кандидата в президенты Ирина Победоносцева, передает Громадське.

"Без комментариев", - ответила Победоносцева журналистам.

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По ее словам, депутат Татьяна Черновол поставила свой вопрос и теперь следует ожидать, какой будет ответа от Минобороны.

Сегодня, 12 апреля, во время заседания Рады нардеп от Народного фронта Татьяна Черновол заявила, что обратится в оборонное ведомство для получения информации о возможном уклонении Зеленского от мобилизации в 2014 году, когда РФ напала на Украину.

11 апреля соцгруппа Рейтинг представила результаты опроса 3000 респондентов, проведенного с 5 по 10 апреля, согласно которому, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре выборов и уже определился, результат был бы следующим: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко. Другие социологические компании свои опросы пока не представляли.

Читайте также: 41% голосов Зеленского - не за него, а против Порошенко: опрос

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Теги: Владимир Зеленский, минобороны, армия, татьяна черновол, выборы-2019, уклонение от службы
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