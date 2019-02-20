Порошенко наградил своего советника за участие в Майдане

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Петр Порошенко наградил орденами 24 участников Революции достоинства, в том числе своего внештатного советника. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В документе сказано, что активисты Майдана отмечены за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность.

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Всего награждены 24 человека: восемь - орденом "За заслуги" III степени, 13 -орденом "За мужество" III степени, двое – орденом княгини Ольги III степени.

Своего внештатного советника Олега Медведева президент наградил Крестом Ивана Мазепы.

Вчера начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что подозреваемые в причастности к убийствам на Майдане все еще работают в правоохранительных органах.