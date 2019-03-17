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17.03.2019, 07:39

Порошенко назначил временного главу Службы внешней разведки: указ

Порошенко назначил временного главу Службы внешней разведки: указ - Фото
Андрей Алексеенко(фото - Укринформ)

Временно исполняющим обязанности главы СВР стал Андрей Алексеенко

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Вчера, 16 марта, президент Петр Порошенко назначил временного руководителя Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в указе на сайте главы государства.

Обязанности главы СВР будет выполнять Алексеенко Андрей Викторович.

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Первым заместителем главы СВР Алексеенко стал 27 ноября 2017 года по указу президента. Тогда он занял место уволенного 17 октября Игоря Разинкова. 

В биографии на сайте СВР сказано, что ему 55 лет, родился в Черниговской области, в 1990 году окончил Киевский национальный университет им. Шевченко, до назначения замглавы СВР занимал различные должности в системе МИД Украины. 6 марта 2018 Порошенко назначил его членом Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Служба внешней разведки Украины (СВР) - орган государственной власти, осуществляющий разведдеятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

14 марта Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки. Следом он был назначен заместителем министра иностранных дел Павла Климкина

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Теги: петр порошенко, служба внешней разведки, свр, алексеенко андрей
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