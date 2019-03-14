Порошенко уволил главу Службы внешней разведки

Егор Божок (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Петр Порошенко уволил председателя Службы внешней разведки Егора Божка. Соответствующий указ №73/2019, датированный 13 марта 2019 года, опубликован на сайте главы государства.

В пресс-службах Администрации президента и Службы внешней разведки корреспонденту LIGA.net причины увольнения Божка называть не стали.

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Кого назначат исполняющим обязанности председателя, по данным СВР, станет известно завтра или послезавтра. У главы СВР два первых заместителя: Андрей Алексеенко и Сергей Семочко.

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Божок был назначен на должность главы СВР в сентябре 2017 года, до этого с июня 2015 года исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

Служба внешней разведки создана в 2004 на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно президенту Украины.

4 марта сообщалось, что с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны уволен Олег Гладковский.

1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта. 3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение". 11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.