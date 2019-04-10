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10.04.2019, 18:55

Порошенко назвал свои шаги по Донбассу в случае переизбрания

Порошенко назвал свои шаги по Донбассу в случае переизбрания - Фото
Петр Порошенко (фото - скриншот видео)

По словам президента, через неделю после выборов должен пройти саммит в рамках нормандского формата, на который вынесут ряд вопросов

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В первую же неделю после выборов должен пройти саммит в рамках нормандского формата, а также должен быть вынесен вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс на заседание Совета безопасности ООН. Об этом сказал президент Петр Порошенко в эфире радио НВ, отвечая на вопрос о своих шагах по Донбассу и Крыму в случае переизбрания.

На саммит, уточнил президент, должны быть вынесены следующие вопросы: освобождение украинских военнопленных; реализация минских соглашений в сфере безопасности, а именно – вынесение вопроса введения в Донбасс миротворцев ООН – "голубых шлемов" – на заседание Совета безопасности ООН.

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"Абсолютно традиционная миротворческая миссия, которая должна выполнить несколько заданий: первое – выведение из Украины всех иностранных войск…разоружение незаконных вооруженных формирований…третье – выведение за границы Украины тяжелой техники", - сказал он.

Четвертый шаг Порошенко в случае переизбрания – политический компонент, возобновление деятельности украинских политических сил на временно оккупированных территориях.

При этом он в который раз подчеркнул, что сейчас Россия блокирует любые переговоры по Украине, потому что "Путин стремится, молится, ждет, чтобы кто угодно, но не Порошенко (был президентом Украины– ред)".

9 апреля президент заявил, что не считает, что кандидат Владимир Зеленский действует в интересах Путина, но может не справиться с его давлением в переговорах на высоком уровне. 

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Теги: Петр Порошенко, Донбасс, выборы
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