Порошенко не обещал мне второго премьерства - Гройсман

Володимир Гройсман (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Премьер Владимир Гройсман заявил, что Петр Порошенко не давал ему гарантий относительно того, что место главы правительство останется за ним, если президент переизберется на второй срок. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Эта тема не обсуждалась с президентом. Правительство работает до следующих парламентских выборов, поскольку существует коалиция. Президент мне ничего об этом не говорил", - сказал Гройсман.

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Несмотря на это, глава правительства решил поддержать выдвижение Порошенко на второй срок.

Гройсману "понятны" шаги Порошенко в следующей каденции - евроинтеграция, реформы и НАТО. Также премьер отметил, что совместными усилиями ему с президентом удалось провести децентрализацию, начать реформу госслужбы, образования и медицины.

"Сейчас многие пытаются строить политическую историю на критике Порошенко. Но он, как любой человек, имеет свои плюсы и минусы", - подчеркнул руководитель Кабмина.

Гройсман отказался комментировать конкретные просчеты президента: "Вы у него спросите. Ошибки были, потому что никто не сталкивался с такими вызовами".

От также опроверг слухи о том, что собирался идти на президентские выборы в качестве кандидата, а их распространение назвал "политическими интригами". "Я убежден, что у президента есть свой разум. Он в состоянии находить правду", - прокомментировал премьер-министр.

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