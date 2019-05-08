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08.05.2019, 23:52

Порошенко: Никто не может монополизировать победу над нацизмом

Порошенко: Никто не может монополизировать победу над нацизмом - Фото
Фото: president.gov.ua

Преодоление нацизма 74 года назад это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру, заявил президент

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Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики. Об этом сказал действующий президент Петр Порошенко во время акция "Первая минута мира", передает официальный сайт главы государства.

Акция "Первая минута мира" состоялась сегодня, 8 мая, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Акция началась в 22:45 - именно в это время 8 мая 1945 был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

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Порошенко отметил, что Украина фактически была членом антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, хотя завершение той войны так и не сделало Украину свободной.

"Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики. Преодоление нацизма 74 года назад это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру! Мы дистанцировались от кремлевского "победобесия". За 5 последних лет мы выработали собственный сценарий Дня победы, приближенный к общеевропейской традиции", - сказал Порошенко.

День памяти и примирения - это памятный день в Украине, который отмечают 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии. В соответствии с указом президента Украины, подписанным 2015 года, целью празднования является достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение почтения всем борцам против нацизма.

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Теги: Петр Порошенко, день памяти, день победы
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