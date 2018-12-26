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26.12.2018, 15:12

Порошенко о событиях на Азове: Удалось избежать худшего

Порошенко о событиях на Азове: Удалось избежать худшего - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Украина неоднократно обращала внимание международных партнеров на то, что Россия пытается превратить Азовское море "в свое внутреннее озеро"

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Международные друзья Украины недооценивали угрозу в Азовском море, но их давление на Кремль после агрессии в Керченском проливе остановило наихудший сценарий. Об этом на заседании СНБО заявил президент Петр Порошенко.

"В сочетании с военным положением, поддержка и конкретные действия наших международных партнеров, их давление на Кремль... остановили наихудший сценарий, который в том числе планировала Российская Федерация. Наши военные, наши дипломаты, наши партнеры все вместе не позволили Путину пересечь новую красную линию", - заявил Порошенко.

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Он отметил, что кризис в акватории Азовского моря возник не в одночасье, и Украина неоднократно обращала внимание международных партнеров на то, что Россия пытается превратить Азов в свое внутреннее озеро.

"И временами, скажу откровенно, складывалось впечатление, что часть наших друзей, настоящих друзей, недооценивали явные риски, хотя мы подавали абсолютно объективную информацию, не сгущая краски", - отметил он.

Он подчеркнул, что 22 из 24 украинских моряков, захваченных Россией, назвали себя военнопленными.

Режим военного положения в десяти областях Украины, который действовал 30 суток, продлевать не будут. Сегодня в 14:00 он закончился.

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Теги: петр порошенко, агрессия, керченский пролив, военное положение
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