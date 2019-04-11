Порошенко о Зеленском: Виртуальный кандидат

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко назвал шоумена Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике. Об этом сегодня в ходе 12-го Киевского форума безопасности заявил глава государства.

По его словам, сегодня в Украине сложилась уникальная избирательная кампания.

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"Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Обращения исключительно с экранов телевизоров и смартфонов. Это очень напоминает фильм "Эквилибриум" – там, в воображаемом городе жители могут видеть своего лидера только на огромных экранах, и все эмоции, и любой порыв к действию, свободы подавляются. Развязка? Развязка очень неожиданная", - отметил президент.

По его словам, "никакого лидера на самом деле не существует, существует только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами".

"И многие с нетерпением ожидают новую серию "Эквилибриума", где за ярким светом софитов проблемы реального мира вроде бы не такие уж и сложные. Друзья, но рано или поздно софиты погаснут, а реальность останется. И я советую пересмотреть фильм "Эквилибриум", - добавил он.

Порошенко отметил, что, несмотря на все усилия, полностью избежать российского влияния на украинские выборы не удалось. "Механизм и реальные последствия этого влияния еще предстоит тщательно изучить и проанализировать", - сказал он.

11 апреля сообщалось, что согласно опросу соцгруппы Рейтинг, более половины опрошенных избирателей (которые собираются голосовать) намерены проголосовать во втором туре выборов президента за шоумена Владимира Зеленского, чей рейтинг опережает рейтинг главы государства Петра Порошенко более чем вдвое.