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06.03.2019, 10:14

Порошенко одобрил концепцию борьбы с терроризмом: что нужно знать

Порошенко одобрил концепцию борьбы с терроризмом: что нужно знать - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Авторы документа пишут о том, что в Украине есть "большое количество объектов, очень уязвимых для возможных террористических посягательств"

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Президент Петр Порошенко поручил правительству совместно со Службой внешней разведки, Управлением госохраны и Службы безопасности Украины определить, как реализовать в стране концепцию борьбы с терроризмом. На разработку проекта СБУ дали два месяца, пишет пресс-служба главы государства.

Подписанный Порошенко документ определяет а) задачи, б) принципы и в) направления модернизации государственной системы, которая направлена на противостояние террористическим угрозам, а также г) прогноз ее развития.

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В концепции говорится, что сейчас наибольшую угрозу представляет агрессивная политика РФ, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе "путем инспирации сепаратистских проявлений и всесторонней поддержки диверсионно-террористической деятельности" марионеток в Донбассе.

В Глобальном индексе терроризма с началом войны РФ против Украины наша страна переместилась с 51-го (2013 год) на 21-е (2018-й) место среди 163 стран, уточнили в тексте концепции. Это негативная тенденция.

Также должно быть усовершенствовано законодательное обеспечения мер борьбы с терроризмом, в частности порядок признания организации террористической.

Спецслужбы будут тщательнее отслеживать подозрительную деятельность в теневой части сети Интернет - даркнете.

Будет усилен контроль за производством, ввозом, регистрацией и использованием в Украине беспилотников, чтобы не допустить их применение в террористических целях.

Концепция предполагает оптимизацию структуры и штатной численности Антитеррористического центра СБУ и соответствующих подразделений.

Предполагается также усиление ответственности за терроризм.

Приоритетами борьбы с терроризмом названы предотвращение, выявление и пресечение угроз, а также устранение и минимизация последствий террористической деятельности. Сюда входит антитеррористическое обеспечение объектов возможного посягательства, информационное, научное и иное обеспечение борьбы с терроризмом, развитие международного сотрудничества в соответствующей сфере.

Указ о антитеррор-концепции был утвержден президентом вчера, 5 марта, и вступает в силу со дня его публикации. Полный текст концепции доступен здесь.

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Теги: агрессия России, петр порошенко, война в донбассе, угроза, терроризм, указ, концепция
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