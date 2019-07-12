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12.07.2019, 14:33

Порошенко отреагировал на намерение Зеленского его люстрировать

Порошенко отреагировал на намерение Зеленского его люстрировать - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

"Патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля", - сказал пятый президент

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что идея президента Владимира Зеленского о расширении люстрации может свидетельствовать о намерении наказать всех, кто защищал Украину от российской агрессии. Об этом он сказал во время выступления в Житомире, сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.

Порошенко считает, что цель этой инициативы – "освободить место для "пятой колонны".

"Этот список очень напоминает другой список - тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, против людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлевскую колонну", - сказал Порошенко.

По его мнению, подобная инициатива инспирирована антиукраинскими силами – "ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля".

Команда Зеленского разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года занимали должности президента, главы Верховной Рады, генпрокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, люстрация
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