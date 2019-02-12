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12.02.2019, 11:27

Порошенко покажет в Мюнхене улики о кампании РФ на выборах-2019

Порошенко покажет в Мюнхене улики о кампании РФ на выборах-2019 - Фото
Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)

Процесс вмешательства в украинские выборы страна-оккупант Россия проводит "очень активно", посетовал глава государства

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На Мюнхенском форуме по безопасности, который стартует в пятницу, будут обнародованы доказательства вмешательства страны-агрессора РФ в украинский избирательный процесс. Это сегодня на ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital пообещал сделать президент Петр Порошенко, который отправится в Германию.

По его словам, начало избирательной кампании не снимает с него ответственности за текущее состояние дел, поскольку с выборами связаны "не только новые возможности для страны, но и вызовы".

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"И первый вызов - это вызов ревашнизма, вмешательство России в избирательный процесс. Часть информации о непосредственном вмешательстве России я попытаюсь обнародовать во время Мюнхенского форума", - сказал глава государства, посетовав, что этот процесс страна-оккупант проводит "очень активно".

Münchener Sicherheitskonferenz состоится в этом году с 15 по 17 февраля включительно.

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Теги: агрессия России, петр порошенко, выборы, вмешательство, выборы-2019, Мюнхенская конференция
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