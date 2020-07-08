Кто и сколько из политиков тратит на пиар в соцсетях – данные ОПОРА

В июне украинские политики и партии потратили на рекламу в соцсетях от $178 933 до $273 973. Больше всех - Петр Порошенко, пишет ОПОРА

За первый месяц лета украинские политики и партии опубликовали 9952 рекламных поста в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные обзора политрекламы в Facebook и Instagram, который провела в июне общественная сеть ОПОРА.

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"В июне в ожидании местных выборов выросли вложения в рекламу отдельных политиков и партий. Больше всего среди политиков из собственных страниц инвестируют Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Николай Тищенко, Слуга народа и Партия Шария", - отметили в ОПОРЕ.

Возглавляет топ-10 пятый президент Порошенко, который по данным ОПОРЫ, потратил на рекламный контент $8912. На втором месте - политическая программа Шустер LIVE с бюджетом $8397. На третьем - с бюджетом $6514 оказался экс-премьер Гройсман.

В топ-10 заказчиков рекламного контента в июне вошли:

Петр Порошенко ($8912);

Шустер LIVE ($8397);

Владимир Гройсман ($6514 доларів);

Слуга народа - Тищенко Николай - Округ 219 ($5822)

Партия Шария ($5553)

Городок ($4211)

Слуга народа ($3965)

Obozrevatel ($3409)

European Union in Ukraine ($3297)

Игорь Васюник ($2598)

Итого на политическую рекламу в соцсетях в июне владельцы этих страниц потратили $52 678. Всего на политрекламу украинские политики потратили от $178 933 до $273 973.

28 декабря 2019 года президент подписал новый Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой 11 июля.

6 апреля глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что местные выборы состоятся в срок - 25 октября, несмотря на карантин и урезанный бюджет.

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Наталия Софиенко

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