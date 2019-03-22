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22.03.2019, 09:57

Порошенко предостерег от единства по типу "казармы русского мира"

Порошенко предостерег от единства по типу "казармы русского мира" - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Религиозное многообразие не противоречит единству общества: напротив, оно его должно усиливать, заявил президент на Всеукраинском совете церквей

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Расколоть украинское единство в том числе по религиозному и конфессиональному признаку, особенно перед выборами, - цель российской внешней политики по Украине. Об этом сегодня на Всеукраинском совете церквей заявил президент Петр Порошенко, пишет пресс-служба главы государства.

"Нам надо видеть все риски и угрозы, ставки на этих выборах, которые очень хорошо знает Путин. <...> В религиозной сфере эта ставка делается на то, придет в Украину "русский мир" или нет. Вопрос религиозной свободы должен быть также предметом нашей совместной деятельности", - подчеркнул он.

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Порошенко считает, что в стране есть пример плодотворного государственно-церковного партнерства: этот самый Совет, в состав которой входят 16 церквей, религиозных организаций и одна межцерковная организация. Среди них - православные, греко- и римо-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейские и мусульманские религиозные организации.

"Религиозное многообразие не противоречит единству. Наоборот, наше единство в многообразии делает нас сильнее, чем единство в казарме "русского мира", - резюмировал президент.

Тем не менее, по словам Порошенко, сейчас происходит "интенсивное раскачивание ситуации" в Украине. "И не дай бог довести до кровопролития. Подчеркиваю, насилие никогда не было эффективным путем решения проблем", - добавил он.

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Теги: петр порошенко, религия, церковь, выборы, выборы-2019, единство
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