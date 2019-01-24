Порошенко пригласил президента Бразилии посетить Украину

Петр Порошенко и Жаир Болсонару (фото - twitter/poroshenko)

Президент Петр Порошенко на экономическом форуме в Давосе пригласил посетить Украину президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба президента.

"С президентом Бразилии Жаиром Болсонару обсудили перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества, в первую очередь в военно-технической, инвестиционной, энергетической, научно-технической и других сферах. Пригласил президента Бразилии посетить Украину", - говорится в сообщении.

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23 января 2019 года Порошенко и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриш обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.