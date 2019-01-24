Порошенко пригласил президента Бразилии посетить Украину

Президент Петр Порошенко на экономическом форуме в Давосе пригласил посетить Украину президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба президента.
"С президентом Бразилии Жаиром Болсонару обсудили перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества, в первую очередь в военно-технической, инвестиционной, энергетической, научно-технической и других сферах. Пригласил президента Бразилии посетить Украину", - говорится в сообщении.
З Президентом Бразилії Жаіром Болсонаро обговорили перспективи активізації торговельно-економічної співпраці, у першу чергу у військово-технічній, інвестиційній, енергетичній,науково-технічній та інших сферах. Запросив нового Президента Бразилії відвідати Україну з візитом#WEF19 pic.twitter.com/XWYqYnFSfc— Петро Порошенко (@poroshenko) 24 січня 2019 р.
23 января 2019 года Порошенко и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриш обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.