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15.04.2019, 23:27

Порошенко раскритиковал Горбатюка за расследование дел Майдана

Порошенко раскритиковал Горбатюка за расследование дел Майдана - Фото
Петр Порошенко (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам президента, эти преступления не имеют срока давности

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Президент Петр Порошенко не доволен ходом расследования дел по убийствам Героев Небесной сотни. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

"Я не доволен ходом расследования дел по убийствам героев Небесной сотни. Я знаю, кто расследует. И уверен, что качество расследования неудовлетворительно. И настаиваю, что фамилия этого прокурорского руководителя — Сергей Горбатюк (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры – ред.)", - сказал Порошенко.

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Президент убежден, что эти преступления не имеют срока давности.

Отвечая на вопрос, доволен ли он работой генпрокурора Юрия Луценко, Порошенко отметил, что генпрокурор назначается не президентом. А несколько месяцев назад за увольнение Луценко проголосовали около 20 нардепов.

Напомним, в феврале Горбатюк заявил, что из числа подозреваемых в причастности к убийствам во время Майдана 36 человек до сих пор работают в силовых структурах, в том числе занимают руководящие должности; расследованию препятствуют провоохранительные органы.

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Теги: Петр Порошенко, сергей горбатюк
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