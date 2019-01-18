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18.01.2019, 07:20

Порошенко распорядился создать Волновахскую ВГА

Порошенко распорядился создать Волновахскую ВГА - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент подписал указ о создании военно-гражданской администрации Волновахи

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Президент Петр Порошенко издал указ об учреждении Волновахской военно-гражданской администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю:
1. Образовать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Формирование администрации порученко командующему Объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Ирина Геращенко сообщила, что представители России и ОРДЛО в трехсторонней контактной группе в Минске продолжают блокировать процесс освобождения заложников.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе отметила, что дважды в январе обращалась к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по вопросу освобождения заложников, 

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Теги: петр порошенко, волноваха, ВГА
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