Порошенко распорядился создать Волновахскую ВГА

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент Петр Порошенко издал указ об учреждении Волновахской военно-гражданской администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю:

1. Образовать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Формирование администрации порученко командующему Объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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