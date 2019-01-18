Порошенко распорядился создать Волновахскую ВГА

Президент Петр Порошенко издал указ об учреждении Волновахской военно-гражданской администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю:
1. Образовать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.
Формирование администрации порученко командующему Объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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