Порошенко сказал, какой отдаст приказ по наблюдателям из РФ

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко отдаст приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей из страны-агрессора России на выборы президента 2019 года, которые пройдут 31 марта 2019 года. Об этом он заявил в эфире 4 февраля телеканала ICTV.

"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от РФ, - ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен", - подчеркнул он.

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По его словам, Россия будет пытаться оказать влияние на волеизъявление украинцев.

"Он (президент РФ Владимир Путин, - ред.) считает, что будет намного дешевле подорвать стабильность Украины изнутри и обеспечить свое влияние на волеизъявление украинских граждан и через механизмы медийной поддержки, и через механизмы финансового вмешательства, и через организационные методы, через пятую колонну. И на церковь были свои планы. Мы не дадим этого сделать", - подчеркнул Порошенко.

4 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект N9524, призванный исключить участие наблюдателей из РФ на президентских и парламентских выборах в Украине.