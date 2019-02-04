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Боты:
04.02.2019, 14:25

Наблюдателям из России хотят запретить участвовать в выборах

Наблюдателям из России хотят запретить участвовать в выборах - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который запрещает наблюдателям из страны-агрессора участвовать в украинских выборах

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект N9524, призванный исключить участие наблюдателей из страны-агрессора на президентских и парламентских выборах в Украине. Об этом первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook.

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны - агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах", - написала Ирина Геращенко.

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Она поблагодарила за инициативу представителя президента в парламенте, депутата БПП Ирину Луценко.

По данным опроса, проведенного в декабре социологической группой Рейтинг, 74% украинцев планируют принять участие выборах президента 31 марта.

В целом 74% опрошенных намерены принять участие в голосовании, из них 32% намерены сделать это "однозначно", а 42% - "скорее" будут голосовать.

Ранее глава МИДа Украины Павел Климкин заявлял, что Министерство иностранных дел не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы президента Украины.

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Теги: выборы, Ирина Геращенко
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