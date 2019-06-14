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14.06.2019, 06:52

Порошенко сказал, возможен ли альянс с партией Зеленского в Раде

Порошенко сказал, возможен ли альянс с партией Зеленского в Раде - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Лидер партии Европейская солидарность надеется на альянс с президентской партией Слуга народа, чтобы идти в Европейский Союз и НАТО

Лидер партии Европейская солидарность, пятый президент Петр Порошенко не исключает возможности объединения с пропрезидентской партией Слуга народа в Верховной Раде Союз и НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

Отвечая на вопрос, будет ли альянс с партией президента Владимира Зеленского, Порошенко сказал: "Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО".

По его словам, Европейская солидарность никогда не пойдет на союз "с пятой колонной Януковича, с политичными силами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются привести к нам в дом "русский мир".

Глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко заявил, что партия президента Владимира Зеленского Слуга народа не считает своим союзником ни одной из "старых политсил". 

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, европейская солидарность
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