Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.03.2019, 15:16

Порошенко требует найти виновных в смерти сотрудника АП

Порошенко требует найти виновных в смерти сотрудника АП - Фото
Александр Бухтатый (фото - president.gov.ua)

Порошенко отметил, что Александр Бухтатый "был достойным членом команды - честным и порядочным человеком"

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко требует от правоохранительных органов "установить виновных" в смерти сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - говорится в сообщении.

Реклама

Порошенко отметил, что Бухтатый "был достойным членом команды - честным и порядочным человеком". "Это профессионал своего дела, который пользовался глубоким уважением в журналистских кругах", - сказал президент.

14 марта 2019 года в Киеве было найдено тело Бухтатого. На нем, по информации полиции, не найдены следы от применения огнестрельного оружия или колото-резанные раны. Вместе с тем на теле была кровь, поэтому судмедэкспертиза должна установить все подробности инцидента. Также известно, что исчезли несколько личных вещей Бухтатого.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, администрация президента, Александр Бухтатый
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 