Порошенко требует найти виновных в смерти сотрудника АП

Александр Бухтатый (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко требует от правоохранительных органов "установить виновных" в смерти сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - говорится в сообщении.

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Порошенко отметил, что Бухтатый "был достойным членом команды - честным и порядочным человеком". "Это профессионал своего дела, который пользовался глубоким уважением в журналистских кругах", - сказал президент.

14 марта 2019 года в Киеве было найдено тело Бухтатого. На нем, по информации полиции, не найдены следы от применения огнестрельного оружия или колото-резанные раны. Вместе с тем на теле была кровь, поэтому судмедэкспертиза должна установить все подробности инцидента. Также известно, что исчезли несколько личных вещей Бухтатого.