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08.02.2019, 06:19

Порошенко утвердил координаты линии разграничения в Донбассе

Порошенко утвердил координаты линии разграничения в Донбассе - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Указ вступает в силу со дня его опубликования

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Президент Петр Порошенко утвердил границы и список временно оккупированных населенных пунктов и районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Эти данные перечислены в тексте указа №32/2019 от 7 февраля 2019 года.

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Большую часть документа составляют координаты границ временно оккупированных территорий, которые определяются фактической линией разграничения в зоне боевых действий на востоке, и сам список населенных пунктов. Он утвержден главой Администрации президента Игорем Райниным.

В перечень по Донецкой области входит сам Донецк, а также другие крупные населенные пункты — Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтерск и другие, которые поменьше.

В Луганской области перечислены Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Должанск, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и прочие.

Такжен речь идет о полностью или частично захваченных районах: Амвросиевском, Бахмутском, Бойковском, Волновахском, Марьинском, Новоазовском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском в Донецкой области, а также Антрацитовском, Должанском, Лутугинском, Новоайдарском, Перевальском, Попаснянском, Славяносербском, Сорокинском и Станично-Луганском района Луганской области.

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Теги: петр порошенко, война в донбассе, указ, линия разграничения, список
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