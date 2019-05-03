Порошенко уволил начальника президентской охраны

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко уволил с должности начальника личной охраны президента Юрия Федорова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.

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В декабре 2016 года издание Наші Гроші сообщило, что Федоров в мае 2015 года года стал владельцем квартиры на улице Тарасовской, 21 в центре Киева. По данным журналистов, рыночная цена квартир в этом доме составляет 250 тысяч долларов.