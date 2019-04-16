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16.04.2019, 21:17

Порошенко:В июне могут быть подписаны документы о выводе войск РФ

Порошенко:В июне могут быть подписаны документы о выводе войск РФ - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

На переговорах в нормандском формате, по предположению президента, будет принято решение о введении в Донбасс голубых касок ООН

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Президент Петр Порошенко утверждает, что в июне 2019 года должна состояться встреча в нормандском формате, на которой, как он надеется, будут подписаны документы о выводе российских войск из Украины. Об этом Порошенко заявил сегодня в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, в мае президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о проведении переговоров.

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"Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН", - сказал президент.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что выступает за продолжение переговоров в нормандском формате для разрешения конфликта в Донбассе.

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Теги: Петр Порошенко, Донбасс, нормандский формат
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