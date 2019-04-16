Порошенко:В июне могут быть подписаны документы о выводе войск РФ

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко утверждает, что в июне 2019 года должна состояться встреча в нормандском формате, на которой, как он надеется, будут подписаны документы о выводе российских войск из Украины. Об этом Порошенко заявил сегодня в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, в мае президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о проведении переговоров.

Реклама

"Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН", - сказал президент.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что выступает за продолжение переговоров в нормандском формате для разрешения конфликта в Донбассе.