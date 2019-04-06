Германия - за сохранение нормандского формата после выборов

Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за продолжение переговоров в нормандском формате для разрешения конфликта в Донбассе. Об этом он заявил сегодня на полях встречи министров иностранных дел стран Большой семерки в городе Динар, Франция, сообщает DW.

Он считает важным, чтобы переговоры продолжались и после выборов президента Украины.

Реклама

"Имеющийся на сегодняшний день так называемый нормандский формат, в котором, кроме Украины и России, принимают также участие Германия и Франция, следует сохранить", - отметил Маас.

Последняя встреча в нормандском формате на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции, Украины и России прошла 11 декабря в Берлине. Она была посвящена агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.