Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.04.2019, 16:49

Германия - за сохранение нормандского формата после выборов

Германия - за сохранение нормандского формата после выборов - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Берлин надеется на дальнейшие переговоры в этом формате и после выборов в Украине

Реклама
Реклама

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за продолжение переговоров в нормандском формате для разрешения конфликта в Донбассе. Об этом он заявил сегодня  на полях встречи министров иностранных дел стран Большой семерки в городе Динар, Франция, сообщает DW.

Он считает важным, чтобы переговоры продолжались и после выборов президента Украины.

Реклама

"Имеющийся на сегодняшний день так называемый нормандский формат, в котором, кроме Украины и России, принимают также участие Германия и Франция, следует сохранить", - отметил Маас.

Последняя встреча в нормандском формате на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции, Украины и России прошла 11 декабря в Берлине. Она была посвящена агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Хайко Маас, Донбасс, нормандский формат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 