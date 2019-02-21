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21.02.2019, 08:35

Порошенко в США вручили награду

Порошенко в США вручили награду - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Награду президенту Украины Петру Порошенко вручил Совет мировых дел Филадельфии

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Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду Международный государственный деятель от Совета по вопросам мировых дел Филадельфии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сам Порошенко сказал, что "глубоко тронут" наградой и считает ее признанием признанием прогресса Украины.

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"Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа, Конгресса и Администрации (президента США, - ред.)", - отметил он. 

После панихиди по Героями Небесной Сотни в Украинской Православной Церкви Св. Андрея в Нью-Джерси Порошенко процитировал слова президента США Авраама Линкольна: "Мы должны обеспечить, чтобы погибшие, те, кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли жить свободно, не умерли напрасно". 

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Теги: петр порошенко, США, награда
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