Порошенко в США вручили награду

Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду Международный государственный деятель от Совета по вопросам мировых дел Филадельфии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сам Порошенко сказал, что "глубоко тронут" наградой и считает ее признанием признанием прогресса Украины.

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"Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа, Конгресса и Администрации (президента США, - ред.)", - отметил он.

После панихиди по Героями Небесной Сотни в Украинской Православной Церкви Св. Андрея в Нью-Джерси Порошенко процитировал слова президента США Авраама Линкольна: "Мы должны обеспечить, чтобы погибшие, те, кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли жить свободно, не умерли напрасно".

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