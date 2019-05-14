Порошенко вручил орден еще одному европейскому чиновнику

Действующий президент Петр Порошенко вручил президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру орден Ярослава Мудрого. Об этом сообщается в Twitter главы государства.
"От имени всех украинцев благодарю за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС", - сказал Порошенко.
Щиро вітаю великого друга України Президента Європейської Комісії @JunckerEU з високою державною нагородою – орденом Ярослава Мудрого.
Від імені всіх українців дякую за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС. pic.twitter.com/PrABbHiP7u— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 травня 2019 р.
13 мая президент во время визита в Брюссель вручил орден Ярослава Мудрого президенту Европейского Совета Дональду Туску.