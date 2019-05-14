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14.05.2019, 14:06

Порошенко вручил орден еще одному европейскому чиновнику

Порошенко вручил орден еще одному европейскому чиновнику - Фото
Жан-Клод Юнкер (фото — пресс-служба Европарламента)

Президент вручил Юнкеру орден

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Действующий президент Петр Порошенко вручил президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру орден Ярослава Мудрого. Об этом сообщается в Twitter главы государства.

"От имени всех украинцев благодарю за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС", - сказал Порошенко.

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Теги: Петр Порошенко, Жан-Клод Юнкер, орден
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