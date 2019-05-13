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13.05.2019, 18:55

Порошенко вручил орден президенту Евросовета

Порошенко вручил орден президенту Евросовета - Фото
Фото: president.gov.ua

Порошенко поблагодарил Дональда Туска "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев"

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Действующий президент Петр Порошенко во время визита в Брюссель вручил орден Ярослава Мудрого президенту Европейского Совета Дональду Туску. Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

"Горд возможностью наградить большого друга Украины, президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении.

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Порошенко поблагодарил Туска "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности".

Ранее Порошенко наградил своего пресс-секретаря Святослава Цеголко орденом За заслуги ІІІ степени.

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Теги: Петр Порошенко, дональд туск, орден, евросовет
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