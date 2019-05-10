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10.05.2019, 15:35

Порошенко наградил своего пресс-секретаря орденом

Порошенко наградил своего пресс-секретаря орденом - Фото
Святослав Цеголко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Цеголко награжден орденом За заслуги

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Действующий президент Петр Порошенко наградил своего пресс-секретаря Святослава Цеголко орденом За заслуги ІІІ степени. Соответствующий указ №188/2019 опубликован пресс-службой главы государства.

В анонсе перечня награжденных в документе указано, что ордена выдаются за "значительный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весовые трудовые достижения и высокий профессионализм".

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6 апреля Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени погибшую на фронте пулеметчицу из Харькова Яну Червоную - "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

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Теги: Петр Порошенко, святослав цеголко, орден
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