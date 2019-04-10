Порошенко: "Я - не Янукович. Это были самые честные выборы"

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко – не беглый экс-диктатор Виктор Янукович и выборы в 2019-м – самые честные и прозрачные. Об этом глава государства заявил в эфире Радио НВ.

Так он ответил на вопрос о том, что думает о якобы бытующем мнении, что "Порошенко может повторить судьбу Януковича".

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"Тот факт, что я не Янукович – это оценка ОБСЕ, всех международных наблюдателей…Это самые частные, самые прозрачные, наиболее отвечающие волеизъявлению граждан выборы в Украине, которые организовал президент Петр Порошенко", - сказал он.

Порошенко также добавил, что задача этой кампании для него - не только выиграть, но и вернуть доверие людей.

Ранее президент назвал свои шагы для деоккупации Донбасса в случае победы на выборах.