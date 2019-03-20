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20.03.2019, 22:42

Порошенко, Юнкер и Туск обсуждают новые санкции против РФ

Порошенко, Юнкер и Туск обсуждают новые санкции против РФ - Фото
Фото: twitter.com/MajaEUspox

Президент прибыл в Брюссель сегодня вечером

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Президент Петр Порошенко, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск обсуджают реформы в Украине и новые санкции против России. Об этом сообщается в Twitter Порошенко и в Twitter пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Порошенко прибыл в Брюссель сегодня вечером.

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По словам спикера, в повестке дня встречи - прогресс реализации реформ в Украине.

"ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила также Майя Косьянчич.

Перед началом встречи Порошенко сообщил журналистам, что на переговорах обсудят июньский пакет санкций, макрофинансовой помощи Украине и проведения следующего саммита Украина-ЕС, передает ЕП.

"Сегодня мы ожидаем, что будет достигнута договоренность о дате нашего следующего саммита, саммита Украина-ЕС, и мы надеемся, что он будет в начале лета", - отметил Порошенко.

Ранее сегодня сообщалось, что Порошенко ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против причастных к российской агрессии против Украины. По инициативе Кабмина, СБУ и НБУ в санкционный список попали 294 юридических и 848 физических лиц.

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Теги: санкции, дональд туск, Жан-Клод Юнкер, петр порошенко
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