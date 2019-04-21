Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.04.2019, 21:17

Порошенко: За помощь на выборах Коломойскому вернут ПриватБанк

Порошенко: За помощь на выборах Коломойскому вернут ПриватБанк - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)

По словам президента, отмена национализации ПриватБанка создаст риски для десятков миллионов вкладчиков

Реклама
Реклама

За поддержку на выборах президента Украины с олигархом Игорем Коломойским рассчитаются ПриватБанком. Такое мнение высказал президент Петр Порошенко во время пресс-конференции после объявления результатов национального экзитпола по состоянию на 18:00.

"Наша команда будет защищать стабильность финансово-банковской системы, потому что уже очевидно, что с Коломойским планируют рассчитаться за поддержку на выборах возвращением ПриватБанка", - заявил он.

Реклама

Порошенко подчеркнул, что отмена национализации ПриватБанка создаст риски для десятков миллионов вкладчиков.

По результатам национального экзитполапроведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, выборы, ПриватБанк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 