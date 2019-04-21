Порошенко: За помощь на выборах Коломойскому вернут ПриватБанк

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

За поддержку на выборах президента Украины с олигархом Игорем Коломойским рассчитаются ПриватБанком. Такое мнение высказал президент Петр Порошенко во время пресс-конференции после объявления результатов национального экзитпола по состоянию на 18:00.

"Наша команда будет защищать стабильность финансово-банковской системы, потому что уже очевидно, что с Коломойским планируют рассчитаться за поддержку на выборах возвращением ПриватБанка", - заявил он.

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Порошенко подчеркнул, что отмена национализации ПриватБанка создаст риски для десятков миллионов вкладчиков.

По результатам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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