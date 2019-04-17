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17.04.2019, 06:39

Порошенко заявил, что Би-би-си выплатила ему 50 тысяч фунтов

Порошенко заявил, что Би-би-си выплатила ему 50 тысяч фунтов - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам президента, средства будут перечислены на благотворительность

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Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация Би-би-си выплатила президенту Петру Порошенко первый транш компенсации за некорректный материал, где шла речь о том, что сторона Порошенко якобы заплатила за встречу с Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире телеканала 112.Украина.

"Я подал в суд. Я выиграл кейс. Впервые в истории существования Би-би-си действующий глава государства выиграл дело, защитил свою честь, защитил честь Украины, и сегодня на мой счет поступил первый транш в 50 тысяч фунтов, которые ВВС заплатила за компенсацию как извинение", - сказал он.

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По его словам, "каждая копейка из этих средств будет  перечислена на благотворительность". Ранее Порошенко заявлял, что средства пойдут на нужды украинской армии. Он не сказал, какую общую сумму он должен получить в качестве компенсации от Би-би-си.

"Так нужно было действовать, защищать правду", - считает Порошенко. 

28 марта 2019 года Порошенко заявил, что Би-би-си извинилась перед ним и согласилась выплатить ему возмещение репутационного ущерба.

Речь идет об извинениях за некорректный материал, в котором автор со ссылкой на "высокопоставленный сотрудник украинской разведки в администрации президента Украины" утверждал, что Порошенко заплатил за организацию личной встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Якобы на то время адвокат президента США Майкл Коэн получил некий тайный платеж в размере $400 тысяч.

На Банковой эту информацию назвали откровенной ложью, клеветой и фейком, после чего потребовали опровержения и подали в суд на BBC за клевету.

 

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Теги: Петр Порошенко, дональд трамп, компенсация, би-би-си
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