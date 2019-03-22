Порошенко заявил о полной поддержке Йованович

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он заявил сегодня, выступая на торжествах по случаю дня СБУ.

Порошенко подчеркнул, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США.

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"Наши отношения с Вашингтоном еще никогда в истории не были настолько эффективными и предметными, как сегодня", - сказал Порошенко.

В продвижении украинско-американских отношений президент отметил важную роль посла США в Украине Мари Йованович.

"И подчеркиваю: она как представитель Соединенных Штатов как государства и президента США Дональда Трампа, большого друга Украины и большого моего друга, имеет полную мою поддержку", - подчеркнул Порошенко.

Ранее Луценко заявил, что посол Йованович на их первой встрече якобы передала ему список людей, которых ГПУ "не должна привлекать к ответственности". В Госдепе назвали заявление Луценко "откровенной фальсификацией".

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