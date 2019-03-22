Луценко соврал о Йованович, показав совсем другой документ - ЦПК

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко, который передал журналистам письмо посольства США в ГПУ как "доказательство" неких условий американского посла Мари Йованович (о том, каких людей ведомство якобы не должно преследовать), соврал в интервью каналу Hill.TV.

Так уверждает Центр противодействия коррупции, аргументируя свою позицию тем, что этот документ был подписан задолго до назначения Йованович и касался сфабрикованного дела - что ранее признавал и сам Луценко.

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Переданное СМИ письмо - единственный документ от генпрокурора в подтверждение его слов о "списке неприкасаемых Йованович".

Хронология следующая.



16 марта 2016 года так называемый департамент Кононенко-Грановского в ГПУ начал уголовное производство за якобы хищение ЦПК средств, которых, как пишут антикоррупционеры, организация "даже не получала". Следователи искали $4,4 млн от США, которые, по их версии, должны были пойти на реформу ГПУ.

22 марта следователи получили разрешение на доступ к счетам организации, а позже и ее контрагентов. ЦПК подал в суд.

"ГПУ в то время не волновали факты отсутствия каких-либо претензий со стороны правительства США об исчезновении средств американских налогоплательщиков в Украине. Поскольку ЦПК никогда не занимался реформой прокуратуры, это уголовное производство было банальным незаконным поводом для следователей получить доступ к банковским счетам, операциям, финансовым и бухгалтерским документам организации", - пишут в ЦПК.

4 апреля того же года замглавы миссии посольства США Джордж Кент написал письмо замгенпрокурора Юрию Столярчуку от имени тогдашнего посла Джеффри Пайетта с разъяснением о фейковых делах о хищении средств "на реформу ГПУ".

Именно это письмо и передал Луценко американским СМИ в марте 2019-го.

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"Даже после официальных подтверждений от правительства США о том, что никакие средства не исчезали, ГПУ продолжала следствие по ЦПК, и за два дня до закрытия дела получила еще 11 постановлений о временном доступ к документам организации, ее контрагентов и доноров", - посетовали в ЦПК.

Луценко назначили на должность главы ГПУ 12 мая 2016 года, и во время выступления в Верховной Раде в тот же день он заявил, что дела против ЦПК являются "настолько дебильными, что просто позорят Генпрокуратуру".

30 мая 2016-го дело в ГПУ закрыли ввиду отсутствия состава преступления, а 29 августа того же года Йованович приступила к обязанностям посла США в Украине.

"То есть первая встреча Йованович с Луценко не могла произойти раньше 29 августа 2016-го, когда "дебильное" уголовное производство, которое "порочит Генпрокуратуру", уже было закрыто", - резюмировали в ЦПК.